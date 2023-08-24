Чайко Иван Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.05.1912
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1912
Отец: не указан
Мать: Чайко Васса Ивановна
Рождение ребёнка
20.11.1937
Дочь: Колесова Нонна Ивановна
Мать ребёнка: Чайко Валентина Васильевна
Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
Рождение ребёнка
17.03.1947
Дочь: Пятко Наталья Ивановна
Мать ребёнка: Чайко Валентина Васильевна
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чайко Борис Иванович
Мать ребёнка: Чайко Валентина Васильевна
Смерть
Неизвестно