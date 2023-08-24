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Чайко Иван Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.05.1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1912

Отец: не указан

Мать: Чайко Васса Ивановна

Рождение ребёнка
20.11.1937

Дочь: Колесова Нонна Ивановна

Мать ребёнка: Чайко Валентина Васильевна

Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
Рождение ребёнка
17.03.1947

Дочь: Пятко Наталья Ивановна

Мать ребёнка: Чайко Валентина Васильевна

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чайко Борис Иванович

Мать ребёнка: Чайко Валентина Васильевна

Смерть
Неизвестно
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