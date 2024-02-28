Клименко Яков Захарович
Место рождения
Дата рождения09.10.1883 ст.
Дата смерти26.08.1934
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1883 ст.
Бракосочетание
1907
Рождение ребёнка
18.07.1909
Мать ребёнка: Клименко Анастасия Павловна
Рождение ребёнка
1912
Мать ребёнка: Клименко Анастасия Павловна
Рождение ребёнка
18.11.1914
Сын: Клименко Григорий Яковлевич
Мать ребёнка: Клименко Анастасия Павловна
Рождение ребёнка
17.12.1918
Мать ребёнка: Клименко Анастасия Павловна
Рождение ребёнка
28.02.1921
Рождение ребёнка
31.05.1924
Сын: Клименко Михаил Яковлевич
Мать ребёнка: Клименко Анастасия Павловна
Краснодубровский, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Клименко Мария Андреевна
Смерть
26.08.1934