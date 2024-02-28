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Клименко Яков Захарович

Место рождения

Анновка-Вировская, Сумська область

Дата рождения

09.10.1883 ст.

Дата смерти

26.08.1934

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1883 ст.

Отец: Клименко Захар Матвеевич

Мать: Клименко Евдокия Евдокимовна

Анновка-Вировская, Сумська область
Бракосочетание
1907

Жена: Клименко Анастасия Павловна

Савинка, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
18.07.1909

Сын: Клименко Илья Яковлевич

Мать ребёнка: Клименко Анастасия Павловна

Савинка, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1912

Сын: Клименко Иван Яковлевич

Мать ребёнка: Клименко Анастасия Павловна

Савинка, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
18.11.1914

Сын: Клименко Григорий Яковлевич

Мать ребёнка: Клименко Анастасия Павловна

Савинка, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
17.12.1918

Сын: Клименко Петр Яковлевич

Мать ребёнка: Клименко Анастасия Павловна

Савинка, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
28.02.1921

Сын: Клименко Семён Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
31.05.1924

Сын: Клименко Михаил Яковлевич

Мать ребёнка: Клименко Анастасия Павловна

Краснодубровский, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Клименко Мария Андреевна

Смерть
26.08.1934
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