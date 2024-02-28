Коноплёв Кирсан Фёдорович
Место рождения
Дата рождения24.03.1858 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1858 ст.
Бракосочетание
19.01.1886 ст.
Малахи, Себежский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.04.1888 ст.
Дочь: Коноплёва Мария Кирсановна
Мать ребёнка: Коноплёва Татьяна Исаковна
Рождение ребёнка
20.08.1890 ст.
Дочь: Коноплёва Наталья Кирсановна
Мать ребёнка: Коноплёва Татьяна Исаковна
Рождение ребёнка
24.12.1893 ст.
Сын: Коноплёв Игнатий Кирсанович
Мать ребёнка: Коноплёва Татьяна Исаковна
Рождение ребёнка
02.03.1907 ст.
Сын: Коноплёв Федот Кирсанович
Мать ребёнка: Коноплёва Екатерина Кузьминична
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно