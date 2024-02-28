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Коноплёв Кирсан Фёдорович

Место рождения

Борисово, Чайкинская волость, Себежский уезд

Дата рождения

24.03.1858 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1858 ст.

Отец: Коноплёв Фёдор Григорьевич

Мать: Коноплёва Евдокия Ивановна

Борисово, Чайкинская волость, Себежский уезд
Бракосочетание
19.01.1886 ст.

Жена: Коноплёва Татьяна Исаковна

Малахи, Себежский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.04.1888 ст.

Дочь: Коноплёва Мария Кирсановна

Мать ребёнка: Коноплёва Татьяна Исаковна

Борисово, Чайкинская волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
20.08.1890 ст.

Дочь: Коноплёва Наталья Кирсановна

Мать ребёнка: Коноплёва Татьяна Исаковна

Борисово, Чайкинская волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
24.12.1893 ст.

Сын: Коноплёв Игнатий Кирсанович

Мать ребёнка: Коноплёва Татьяна Исаковна

Борисово, Чайкинская волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
02.03.1907 ст.

Сын: Коноплёв Федот Кирсанович

Мать ребёнка: Коноплёва Екатерина Кузьминична

Борисово, Чайкинская волость, Себежский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коноплёва Екатерина Кузьминична

Смерть
Неизвестно
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