Домникия Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1773
Дата смерти26.05.1835
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.06.1803
Дочь: Акилина Фомина
Отец ребёнка: Фома Тимофеев
Рождение ребёнка
19.07.1806
Сын: Емельян Фомин
Отец ребёнка: Фома Тимофеев
Рождение ребёнка
28.02.1809
Сын: Василий Фомин
Отец ребёнка: Фома Тимофеев
Смерть
26.05.1835