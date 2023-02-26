Домникия Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Домникия Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1773

Дата смерти

26.05.1835

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.06.1803

Дочь: Акилина Фомина

Отец ребёнка: Фома Тимофеев

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.07.1806

Сын: Емельян Фомин

Отец ребёнка: Фома Тимофеев

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
28.02.1809

Сын: Василий Фомин

Отец ребёнка: Фома Тимофеев

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
26.05.1835
Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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