Афанасьева Варвара Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афанасьева Варвара Григорьевна

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

До 1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1827

Сын: Афанасьев Михаил Федорович

Отец ребёнка: Афанасьев Федор Иосифович

Рождение ребёнка
21.06.1836

Сын: Афанасьев Тимофей Федорович

Отец ребёнка: Афанасьев Федор Иосифович

Рождение ребёнка
04.10.1838

Дочь: Пелагея Федоровна

Отец ребёнка: Афанасьев Федор Иосифович

Рождение ребёнка
24.03.1841

Сын: Афанасьев Гавриил Федорович

Отец ребёнка: Афанасьев Федор Иосифович

Рождение ребёнка
22.03.1843

Сын: Афанасьев Никон Федорович

Отец ребёнка: Афанасьев Федор Иосифович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Афанасьев Федор Иосифович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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