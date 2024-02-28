Афанасьева Варвара Григорьевна
Место рождения
Дата рожденияДо 1813
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1813
Рождение ребёнка
1827
Сын: Афанасьев Михаил Федорович
Отец ребёнка: Афанасьев Федор Иосифович
Рождение ребёнка
21.06.1836
Сын: Афанасьев Тимофей Федорович
Отец ребёнка: Афанасьев Федор Иосифович
Рождение ребёнка
04.10.1838
Дочь: Пелагея Федоровна
Отец ребёнка: Афанасьев Федор Иосифович
Рождение ребёнка
24.03.1841
Сын: Афанасьев Гавриил Федорович
Отец ребёнка: Афанасьев Федор Иосифович
Рождение ребёнка
22.03.1843
Сын: Афанасьев Никон Федорович
Отец ребёнка: Афанасьев Федор Иосифович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно