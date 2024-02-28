Пирожков Аким Алексеевич
Место рождения
Дата рождения11.09.1836
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1836
Бракосочетание
12.01.1858
Рождение ребёнка
04.09.1866
Дочь: Елизавета Акимовна
Мать ребёнка: Пирожкова Евдокия Стефановна
Рождение ребёнка
05.03.1871
Мать ребёнка: Пирожкова Евдокия Стефановна
Бракосочетание
16.01.1877
Рождение ребёнка
15.06.1878
Дочь: Анна Акимовна
Мать ребёнка: Пирожкова Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
10.01.1879
Дочь: Екатерина Акимовна
Мать ребёнка: Пирожкова Евдокия Васильевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно