Пирожков Аким Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПирожков Аким Алексеевич

Пирожков Аким Алексеевич

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

11.09.1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1836

Отец: Пирожков Алексей Савельевич

Мать: Пирожкова Анна Никитична

Бракосочетание
12.01.1858

Жена: Пирожкова Евдокия Стефановна

Рождение ребёнка
04.09.1866

Дочь: Елизавета Акимовна

Мать ребёнка: Пирожкова Евдокия Стефановна

Рождение ребёнка
05.03.1871

Сын: Пирожков Федор Акимович

Мать ребёнка: Пирожкова Евдокия Стефановна

Бракосочетание
16.01.1877

Жена: Пирожкова Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
15.06.1878

Дочь: Анна Акимовна

Мать ребёнка: Пирожкова Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
10.01.1879

Дочь: Екатерина Акимовна

Мать ребёнка: Пирожкова Евдокия Васильевна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close