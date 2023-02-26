Бодюлькова Татьяна (Григорьева) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бодюлькова Татьяна (Григорьева)

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Место рождения

д.Узривицы Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1777

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1777

Отец: Григорий

Мать: ?

д.Узривицы Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
01.02.1795

Муж: Бодюльков Артём Федосиев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
07.03.1797

Дочь: Евдокия ст

Отец ребёнка: Бодюльков Артём Федосиев

д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.03.1800

Дочь: Евдокия Артемова

Отец ребёнка: Бодюльков Артём Федосиев

д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.04.1803

Дочь: Ирина Артемова

Отец ребёнка: Бодюльков Артём Федосиев

д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1804

Дочь: Фёкла Артемова

Отец ребёнка: Бодюльков Артём Федосиев

Рождение ребёнка
27.09.1808

Дочь: Устина Артемова

Отец ребёнка: Бодюльков Артём Федосиев

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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