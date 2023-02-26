Бодюлькова Татьяна (Григорьева)
Место рожденияд.Узривицы Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1777
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
01.02.1795
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
07.03.1797
Дочь: Евдокия ст
Отец ребёнка: Бодюльков Артём Федосиев
д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.03.1800
Дочь: Евдокия Артемова
Отец ребёнка: Бодюльков Артём Федосиев
д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.04.1803
Дочь: Ирина Артемова
Отец ребёнка: Бодюльков Артём Федосиев
д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Фёкла Артемова
Отец ребёнка: Бодюльков Артём Федосиев
Рождение ребёнка
27.09.1808
Дочь: Устина Артемова
Отец ребёнка: Бодюльков Артём Федосиев
Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно