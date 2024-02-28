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Якименко Василий Иванович

Место рождения

Малинники, Шалаховская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Около 1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850

Отец: Якименко Иван Акимович

Мать: Якименко Татьяна Кузьминична

Малинники, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
08.11.1871 ст.

Жена: Якименко Евдокия Тарасовна

Чернецово, Невельский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
10.10.1872 ст.

Сын: Якименко Филипп Васильевич

Мать ребёнка: Якименко Евдокия Тарасовна

Малинники, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
24.11.1874 ст.

Дочь: Якименко Екатерина Васильевна

Мать ребёнка: Якименко Евдокия Тарасовна

Малинники, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
19.04.1877 ст.

Дочь: Якименко Ирина Васильевна

Мать ребёнка: Якименко Евдокия Тарасовна

Малинники, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
07.10.1879 ст.

Сын: Якименко Сергей Васильевич

Мать ребёнка: Якименко Евдокия Тарасовна

Малинники, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
04.01.1882 ст.

Сын: Якименко Иван Васильевич

Мать ребёнка: Якименко Евдокия Тарасовна

Малинники, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
25.02.1884 ст.

Сын: Якименко Прокофий Васильевич

Мать ребёнка: Якименко Евдокия Тарасовна

Малинники, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
11.07.1886 ст.

Сын: Якименко Антон Васильевич

Мать ребёнка: Якименко Евдокия Тарасовна

Малинники, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
08.01.1890 ст.

Сын: Якименко Иван Васильевич

Мать ребёнка: Якименко Евдокия Тарасовна

Малинники, Шалаховская волость, Невельский уезд
Запись №6 январь 8(12) 1890 Неведрянской церкви. Восприемники деревни Малинников крестьянин Владимир Иванов и крестьянина Василия Михайлова жена Ксения Егорова.
Рождение ребёнка
16.11.1891 ст.

Сын: Якименко Пётр Васильевич

Мать ребёнка: Якименко Евдокия Тарасовна

Малинники, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
08.05.1894 ст.

Сын: Якименко Нил Васильевич

Мать ребёнка: Якименко Евдокия Тарасовна

Малинники, Шалаховская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно
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