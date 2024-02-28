Якименко Василий Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850
Бракосочетание
08.11.1871 ст.
Чернецово, Невельский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
10.10.1872 ст.
Сын: Якименко Филипп Васильевич
Мать ребёнка: Якименко Евдокия Тарасовна
Рождение ребёнка
24.11.1874 ст.
Дочь: Якименко Екатерина Васильевна
Мать ребёнка: Якименко Евдокия Тарасовна
Рождение ребёнка
19.04.1877 ст.
Дочь: Якименко Ирина Васильевна
Мать ребёнка: Якименко Евдокия Тарасовна
Рождение ребёнка
07.10.1879 ст.
Сын: Якименко Сергей Васильевич
Мать ребёнка: Якименко Евдокия Тарасовна
Рождение ребёнка
04.01.1882 ст.
Мать ребёнка: Якименко Евдокия Тарасовна
Рождение ребёнка
25.02.1884 ст.
Сын: Якименко Прокофий Васильевич
Мать ребёнка: Якименко Евдокия Тарасовна
Рождение ребёнка
11.07.1886 ст.
Сын: Якименко Антон Васильевич
Мать ребёнка: Якименко Евдокия Тарасовна
Рождение ребёнка
08.01.1890 ст.
Мать ребёнка: Якименко Евдокия Тарасовна
Запись №6 январь 8(12) 1890 Неведрянской церкви. Восприемники деревни Малинников крестьянин Владимир Иванов и крестьянина Василия Михайлова жена Ксения Егорова.
Рождение ребёнка
16.11.1891 ст.
Мать ребёнка: Якименко Евдокия Тарасовна
Рождение ребёнка
08.05.1894 ст.
Мать ребёнка: Якименко Евдокия Тарасовна
Смерть
Неизвестно