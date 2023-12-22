Якименко Евдокия Тарасовна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1851
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1851
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
08.11.1871 ст.
Чернецово, Невельский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
10.10.1872 ст.
Сын: Якименко Филипп Васильевич
Отец ребёнка: Якименко Василий Иванович
Рождение ребёнка
24.11.1874 ст.
Дочь: Якименко Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Якименко Василий Иванович
Рождение ребёнка
19.04.1877 ст.
Дочь: Якименко Ирина Васильевна
Отец ребёнка: Якименко Василий Иванович
Рождение ребёнка
07.10.1879 ст.
Сын: Якименко Сергей Васильевич
Отец ребёнка: Якименко Василий Иванович
Рождение ребёнка
25.02.1884 ст.
Сын: Якименко Прокофий Васильевич
Отец ребёнка: Якименко Василий Иванович
Рождение ребёнка
11.07.1886 ст.
Сын: Якименко Антон Васильевич
Отец ребёнка: Якименко Василий Иванович
Рождение ребёнка
08.01.1890 ст.
Отец ребёнка: Якименко Василий Иванович
Рождение ребёнка
16.11.1891 ст.
Отец ребёнка: Якименко Василий Иванович
Смерть
Неизвестно