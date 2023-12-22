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Якименко Евдокия Тарасовна

Место рождения

Горка, Невельский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Около 1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1851

Отец: не указан

Мать: не указана

Горка, Невельский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
08.11.1871 ст.

Муж: Якименко Василий Иванович

Чернецово, Невельский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
10.10.1872 ст.

Сын: Якименко Филипп Васильевич

Отец ребёнка: Якименко Василий Иванович

Малинники, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
24.11.1874 ст.

Дочь: Якименко Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Якименко Василий Иванович

Малинники, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
19.04.1877 ст.

Дочь: Якименко Ирина Васильевна

Отец ребёнка: Якименко Василий Иванович

Малинники, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
07.10.1879 ст.

Сын: Якименко Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Якименко Василий Иванович

Малинники, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
25.02.1884 ст.

Сын: Якименко Прокофий Васильевич

Отец ребёнка: Якименко Василий Иванович

Малинники, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
11.07.1886 ст.

Сын: Якименко Антон Васильевич

Отец ребёнка: Якименко Василий Иванович

Малинники, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
08.01.1890 ст.

Сын: Якименко Иван Васильевич

Отец ребёнка: Якименко Василий Иванович

Малинники, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
16.11.1891 ст.

Сын: Якименко Пётр Васильевич

Отец ребёнка: Якименко Василий Иванович

Малинники, Шалаховская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно
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