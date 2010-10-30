Джураев Батыр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Джураев Батыр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.01.1943

Дата смерти

30.10.2010

Пол

Мужской

Добавил:

ДА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1943

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.04.1976

Дочь: Джураева Саёра Батыровна

Мать ребёнка: Миракова Назира Махмудовна

Рождение ребёнка
17.12.1981

Дочь: Джураева Хосият Батыровна

Мать ребёнка: Миракова Назира Махмудовна

Рождение ребёнка
17.12.1981

Дочь: Джураева Зухра Батыровна

Мать ребёнка: Миракова Назира Махмудовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Миракова Назира Махмудовна

Смерть
30.10.2010
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