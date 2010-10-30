Джураев Батыр
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.01.1943
Дата смерти30.10.2010
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
22.04.1976
Дочь: Джураева Саёра Батыровна
Мать ребёнка: Миракова Назира Махмудовна
Рождение ребёнка
17.12.1981
Дочь: Джураева Хосият Батыровна
Мать ребёнка: Миракова Назира Махмудовна
Рождение ребёнка
17.12.1981
Дочь: Джураева Зухра Батыровна
Мать ребёнка: Миракова Назира Махмудовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
30.10.2010