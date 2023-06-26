Миракова Назира Махмудовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМиракова Назира Махмудовна

Миракова Назира Махмудовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.08.1951

Пол

Женский

Добавил:

ДА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1951

Отец: Мираков Махмуд

Мать: Ахмедова Хосият Нурмухамадовна

Рождение ребёнка
22.04.1976

Дочь: Джураева Саёра Батыровна

Отец ребёнка: Джураев Батыр

Рождение ребёнка
17.12.1981

Дочь: Джураева Зухра Батыровна

Отец ребёнка: Джураев Батыр

Рождение ребёнка
17.12.1981

Дочь: Джураева Хосият Батыровна

Отец ребёнка: Джураев Батыр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Джураев Батыр