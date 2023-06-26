Миракова Назира Махмудовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.08.1951
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1951
Отец: Мираков Махмуд
Рождение ребёнка
22.04.1976
Дочь: Джураева Саёра Батыровна
Отец ребёнка: Джураев Батыр
Рождение ребёнка
17.12.1981
Дочь: Джураева Зухра Батыровна
Отец ребёнка: Джураев Батыр
Рождение ребёнка
17.12.1981
Дочь: Джураева Хосият Батыровна
Отец ребёнка: Джураев Батыр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Джураев Батыр