Филиппова (Абрамова) Устина Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филиппова (Абрамова) Устина Павловна

Место рождения

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния

Дата рождения

02.10.1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1871

Отец: Абрамов Павел Кириллович/Корнилович

Мать: Абрамова (Яковлева) Ирина Артемиевна

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Крещение
14.11.1871
Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Бракосочетание
22.05.1890

Муж: Филиппов Василий Иванович

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1891

Сын: Филиппов Афанасий Васильевич

Отец ребёнка: Филиппов Василий Иванович

Пебозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
31.05.1892

Сын: Филиппов Еремей Васильевич

Отец ребёнка: Филиппов Василий Иванович

Пебозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
24.10.1893

Сын: Филиппов Андрей Васильевич

Отец ребёнка: Филиппов Василий Иванович

Пебозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
18.03.1896

Дочь: Филиппова Александра Васильевна

Отец ребёнка: Филиппов Василий Иванович

Пебозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
12.03.1897

Сын: Филиппов Григорий Васильевич

Отец ребёнка: Филиппов Василий Иванович

Пебозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
15.04.1898

Дочь: Филиппова Ирина Васильевна

Отец ребёнка: Филиппов Василий Иванович

Пебозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
24.04.1900

Дочь: Филиппова Елизавета Васильевна

Отец ребёнка: Филиппов Василий Иванович

Пебозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
05.05.1901

Дочь: Филиппова Ирина Васильевна

Отец ребёнка: Филиппов Василий Иванович

Пебозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
30.03.1904

Сын: Филиппов Стефан Васильевич

Отец ребёнка: Филиппов Василий Иванович

Пебозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1906

Сын: Филиппов Иван Васильевич

Отец ребёнка: Филиппов Василий Иванович

Пебозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1907

Дочь: Филиппова Анисия Васильевна

Отец ребёнка: Филиппов Василий Иванович

Пебозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1910

Дочь: Филиппова Анфиса Васильевна

Отец ребёнка: Филиппов Василий Иванович

Пебозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Смерть
Неизвестно

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