Филиппова (Абрамова) Устина Павловна
Место рождения
Дата рождения02.10.1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Сын: Филиппов Афанасий Васильевич
Отец ребёнка: Филиппов Василий Иванович
Сын: Филиппов Еремей Васильевич
Отец ребёнка: Филиппов Василий Иванович
Сын: Филиппов Андрей Васильевич
Отец ребёнка: Филиппов Василий Иванович
Дочь: Филиппова Александра Васильевна
Отец ребёнка: Филиппов Василий Иванович
Сын: Филиппов Григорий Васильевич
Отец ребёнка: Филиппов Василий Иванович
Дочь: Филиппова Ирина Васильевна
Отец ребёнка: Филиппов Василий Иванович
Дочь: Филиппова Елизавета Васильевна
Отец ребёнка: Филиппов Василий Иванович
Дочь: Филиппова Ирина Васильевна
Отец ребёнка: Филиппов Василий Иванович
Сын: Филиппов Стефан Васильевич
Отец ребёнка: Филиппов Василий Иванович
Отец ребёнка: Филиппов Василий Иванович
Дочь: Филиппова Анисия Васильевна
Отец ребёнка: Филиппов Василий Иванович
Дочь: Филиппова Анфиса Васильевна
Отец ребёнка: Филиппов Василий Иванович