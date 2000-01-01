Поломошнова (Белая) Наталья Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поломошнова (Белая) Наталья Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.03.1962

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1962

Отец: Белый Павел

Мать: Белая Валентина

Бракосочетание
24.09.1983

Муж: Поломошнов Александр Петрович

Рождение ребёнка
23.11.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Поломошнов Александр Петрович

Рождение ребёнка
15.05.1988

Сын: Поломошнов Дмитрий Александрович

Отец ребёнка: Поломошнов Александр Петрович

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