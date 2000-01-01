Поломошнова (Белая) Наталья Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.03.1962
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1962
Отец: Белый Павел
Мать: Белая Валентина
Бракосочетание
24.09.1983
Рождение ребёнка
23.11.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Поломошнов Александр Петрович
Рождение ребёнка
15.05.1988
Сын: Поломошнов Дмитрий Александрович
Отец ребёнка: Поломошнов Александр Петрович