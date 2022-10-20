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Поломошнов Александр Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.10.1959

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1959

Отец: Поломошнов Петр Сергеевич

Мать: Поломошнова Надежда Гавриловна

Бракосочетание
24.09.1983

Жена: Поломошнова Наталья Павловна

Рождение ребёнка
23.11.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Поломошнова Наталья Павловна

Рождение ребёнка
15.05.1988

Сын: Поломошнов Дмитрий Александрович

Мать ребёнка: Поломошнова Наталья Павловна

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