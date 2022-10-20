Поломошнов Александр Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.10.1959
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1959
Бракосочетание
24.09.1983
Рождение ребёнка
23.11.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Поломошнова Наталья Павловна
Рождение ребёнка
15.05.1988
Сын: Поломошнов Дмитрий Александрович
Мать ребёнка: Поломошнова Наталья Павловна