Акилина ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1742
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1768
Отец ребёнка: Жабин Иван Акимович
Рождение ребёнка
Около 1771
Сын: Жабин Федул Иванович
Отец ребёнка: Жабин Иван Акимович
Рождение ребёнка
1774
Сын: Жабин Павел Иванович
Отец ребёнка: Жабин Иван Акимович
Рождение ребёнка
1778
Сын: Жабин Фёдор Иванович
Отец ребёнка: Жабин Иван Акимович
Рождение ребёнка
1780
Дочь: ?
Отец ребёнка: Жабин Иван Акимович
Смерть
Неизвестно