Акилина ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акилина ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1742

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1742

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1768

Сын: Жабин Трофим Иванович

Отец ребёнка: Жабин Иван Акимович

Новая Ольшанка, Нижнедевицкий муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1771

Сын: Жабин Федул Иванович

Отец ребёнка: Жабин Иван Акимович

Новая Ольшанка, Нижнедевицкий муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1774

Сын: Жабин Павел Иванович

Отец ребёнка: Жабин Иван Акимович

Новая Ольшанка, Нижнедевицкий муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1778

Сын: Жабин Фёдор Иванович

Отец ребёнка: Жабин Иван Акимович

Новая Ольшанка, Нижнедевицкий муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1780

Дочь: ?

Отец ребёнка: Жабин Иван Акимович

Новая Ольшанка, Нижнедевицкий муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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