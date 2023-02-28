Могилевцева (Суворкина) Параскева Денисова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Могилевцева (Суворкина) Параскева Денисова

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Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Суворкин Денис Иванов

Мать: ?

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
09.02.1900

Муж: Могилевцев Фёдор Петров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.05.1901

Дочь: Ефросиния Фёдорова

Отец ребёнка: Могилевцев Фёдор Петров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.06.1902

Сын: Могилевцев Фёдор Фёдоров

Отец ребёнка: Могилевцев Фёдор Петров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.10.1903

Сын: Могилевцев Иоанн Фёдоров

Отец ребёнка: Могилевцев Фёдор Петров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
29.03.1906

Дочь: Мария ст

Отец ребёнка: Могилевцев Фёдор Петров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
16.07.1908

Дочь: Анна Фёдорова

Отец ребёнка: Могилевцев Фёдор Петров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.11.1909

Сын: Могилевцев Михаил Фёдоров

Отец ребёнка: Могилевцев Фёдор Петров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
16.11.1912

Сын: Могилевцев Александр Фёдоров

Отец ребёнка: Могилевцев Фёдор Петров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.02.1914

Дочь: Мария Фёдорова

Отец ребёнка: Могилевцев Фёдор Петров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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