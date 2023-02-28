Могилевцева (Суворкина) Параскева Денисова
Место рождения
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: Суворкин Денис Иванов
Мать: ?
Бракосочетание
09.02.1900
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.05.1901
Дочь: Ефросиния Фёдорова
Отец ребёнка: Могилевцев Фёдор Петров
Рождение ребёнка
06.06.1902
Отец ребёнка: Могилевцев Фёдор Петров
Рождение ребёнка
19.10.1903
Отец ребёнка: Могилевцев Фёдор Петров
Рождение ребёнка
29.03.1906
Дочь: Мария ст
Отец ребёнка: Могилевцев Фёдор Петров
Рождение ребёнка
16.07.1908
Дочь: Анна Фёдорова
Отец ребёнка: Могилевцев Фёдор Петров
Рождение ребёнка
06.11.1909
Сын: Могилевцев Михаил Фёдоров
Отец ребёнка: Могилевцев Фёдор Петров
Рождение ребёнка
16.11.1912
Сын: Могилевцев Александр Фёдоров
Отец ребёнка: Могилевцев Фёдор Петров
Рождение ребёнка
12.02.1914
Дочь: Мария Фёдорова
Отец ребёнка: Могилевцев Фёдор Петров
Смерть
Неизвестно