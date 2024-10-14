Иванов-Иванов-Симеонов-Кукутин (Феодоров) Яков Григорьевич
Место рождения
Дата рождения21.11.1828 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Отец: Иванов-Симеонов-Кукутин (Иванов) Григорий Федорович
Мать: Аврамова-Григорьева (Фаддеева) Салманида (Соломония) Стефановна
Дочь: Феодорова-Иванова-Иванова-Симеонова-Кукутина (Григорьева) Агрипина Яковлевна
Мать ребёнка: Васильева-Петрова (Анисимова) Анна Тарасовна
Дочь: Феодорова-Иванова-Иванова-Симеонова-Кукутина (Григорьева) Евфросиния Яковлевна
Мать ребёнка: Васильева-Петрова (Анисимова) Анна Тарасовна
Сын: Феодоров-Иванов-Иванов-Симеонов-Кукутин (Григорьев) Тихон Яковлевич
Мать ребёнка: Васильева-Петрова (Анисимова) Анна Тарасовна
Дочь: Федорова-Кукутина (Григорьева) Мария Яковлевна
Мать ребёнка: Васильева-Петрова (Анисимова) Анна Тарасовна
Дочь: Феодорова-Иванова-Иванова-Симеонова-Кукутина (Григорьева) Елена Яковлевна
Мать ребёнка: Васильева-Петрова (Анисимова) Анна Тарасовна
Дочь: Феодорова-Иванова-Иванова-Симеонова-Кукутина (Григорьева) Екатерина Яковлевна
Мать ребёнка: Васильева-Петрова (Анисимова) Анна Тарасовна
Сын: Феодоров-Иванов-Иванов-Симеонов-Кукутин (Григорьев) Стефан Яковлевич
Мать ребёнка: Васильева-Петрова (Анисимова) Анна Тарасовна
Сын: Феодоров-Иванов-Иванов-Симеонов-Кукутин (Григорьев) Иоанн (Иван) Яковлевич
Мать ребёнка: Васильева-Петрова (Анисимова) Анна Тарасовна
Дочь: Феодорова-Иванова-Иванова-Симеонова-Кукутина (Григорьева) Феодосия Яковлевна
Мать ребёнка: Васильева-Петрова (Анисимова) Анна Тарасовна