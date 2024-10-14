Иванов-Иванов-Симеонов-Кукутин (Феодоров) Яков Григорьевич 21.11.1828 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Иванов-Иванов-Симеонов-Кукутин (Феодоров) Яков Григорьевич

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

21.11.1828 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1805 г.р.

Мать

1801 г.р.

Жена

1832 г.р.

Дети

1852 г.р.
1853 г.р.
1854 г.р.
1856 г.р.
1863 г.р.
1865 г.р.

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1828 ст.

Отец: Иванов-Симеонов-Кукутин (Иванов) Григорий Федорович

Мать: Аврамова-Григорьева (Фаддеева) Салманида (Соломония) Стефановна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
31.01.1851 ст.

Жена: Васильева-Петрова (Анисимова) Анна Тарасовна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
14.06.1852 ст.

Дочь: Феодорова-Иванова-Иванова-Симеонова-Кукутина (Григорьева) Агрипина Яковлевна

Мать ребёнка: Васильева-Петрова (Анисимова) Анна Тарасовна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
22.06.1853 ст.

Дочь: Феодорова-Иванова-Иванова-Симеонова-Кукутина (Григорьева) Евфросиния Яковлевна

Мать ребёнка: Васильева-Петрова (Анисимова) Анна Тарасовна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
10.06.1854 ст.

Сын: Феодоров-Иванов-Иванов-Симеонов-Кукутин (Григорьев) Тихон Яковлевич

Мать ребёнка: Васильева-Петрова (Анисимова) Анна Тарасовна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
15.07.1856 ст.

Дочь: Федорова-Кукутина (Григорьева) Мария Яковлевна

Мать ребёнка: Васильева-Петрова (Анисимова) Анна Тарасовна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
07.07.1863 ст.

Дочь: Феодорова-Иванова-Иванова-Симеонова-Кукутина (Григорьева) Елена Яковлевна

Мать ребёнка: Васильева-Петрова (Анисимова) Анна Тарасовна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
21.11.1865 ст.

Дочь: Феодорова-Иванова-Иванова-Симеонова-Кукутина (Григорьева) Екатерина Яковлевна

Мать ребёнка: Васильева-Петрова (Анисимова) Анна Тарасовна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
26.04.1867 ст.

Сын: Феодоров-Иванов-Иванов-Симеонов-Кукутин (Григорьев) Стефан Яковлевич

Мать ребёнка: Васильева-Петрова (Анисимова) Анна Тарасовна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
28.03.1870 ст.

Сын: Феодоров-Иванов-Иванов-Симеонов-Кукутин (Григорьев) Иоанн (Иван) Яковлевич

Мать ребёнка: Васильева-Петрова (Анисимова) Анна Тарасовна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
03.06.1872 ст.

Дочь: Феодорова-Иванова-Иванова-Симеонова-Кукутина (Григорьева) Феодосия Яковлевна

Мать ребёнка: Васильева-Петрова (Анисимова) Анна Тарасовна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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