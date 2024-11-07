Иванов-Иванов-Симеонов-Кукутин (Феодоров) Дамиан(Деомид) (Дмитрий) Григорьевич
Место рождения
Дата рождения26.10.1830 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
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Место
Комментарий
Рождение
26.10.1830 ст.
Отец: Иванов-Симеонов-Кукутин (Иванов) Григорий Федорович
Мать: Аврамова-Григорьева (Фаддеева) Салманида (Соломония) Стефановна
Бракосочетание
28.10.1868 ст.
Рождение ребёнка
26.06.1871 ст.
Сын: Феодоров-Иванов-Иванов-Симеонов-Кукутин (Григорьев) Иоанн (Иван) Дмитриевич
Мать ребёнка: Иродионова-Стефанова-Яковлева-Аржанухина (Флорова) Васса Евдокимовна
Бракосочетание
28.05.1884 ст.
Жена: Осипова Дарья Феодотовна
Рождение ребёнка
03.03.1886 ст.
Дочь: Феодорова-Иванова-Кукутина (Григорьева) Дарья Дмитриевна
Мать ребёнка: Осипова Дарья Феодотовна
Рождение ребёнка
18.09.1887 ст.
Сын: Феодоров-Иванов-Кукутин (Григорьев) Иоанн (Иван) Дмитриевич
Мать ребёнка: Осипова Дарья Феодотовна
Смерть
Неизвестно