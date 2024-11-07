Иванов-Иванов-Симеонов-Кукутин (Феодоров) Дамиан(Деомид) (Дмитрий) Григорьевич 26.10.1830 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Иванов-Иванов-Симеонов-Кукутин (Феодоров) Дамиан(Деомид) (Дмитрий) Григорьевич

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

26.10.1830 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1805 г.р.

Мать

1801 г.р.

Жена

1835 г.р.
1861 г.р.

Дети

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1830 ст.

Отец: Иванов-Симеонов-Кукутин (Иванов) Григорий Федорович

Мать: Аврамова-Григорьева (Фаддеева) Салманида (Соломония) Стефановна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
28.10.1868 ст.

Жена: Иродионова-Стефанова-Яковлева-Аржанухина (Флорова) Васса Евдокимовна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
26.06.1871 ст.

Сын: Феодоров-Иванов-Иванов-Симеонов-Кукутин (Григорьев) Иоанн (Иван) Дмитриевич

Мать ребёнка: Иродионова-Стефанова-Яковлева-Аржанухина (Флорова) Васса Евдокимовна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
28.05.1884 ст.

Жена: Осипова Дарья Феодотовна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
03.03.1886 ст.

Дочь: Феодорова-Иванова-Кукутина (Григорьева) Дарья Дмитриевна

Мать ребёнка: Осипова Дарья Феодотовна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
18.09.1887 ст.

Сын: Феодоров-Иванов-Кукутин (Григорьев) Иоанн (Иван) Дмитриевич

Мать ребёнка: Осипова Дарья Феодотовна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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