Евдокимова (Евдокимова) Парасковья Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокимова (Евдокимова) Парасковья Григорьевна

Место рождения

Якшина, Ирбитское, Свердловская область

Дата рождения

10.11.1925

Дата смерти

16.06.2007

Пол

Женский

Добавил:

ВЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1925

Отец: Евдокимов Григорий

Мать: Евдокимова Екатерина

Якшина, Ирбитское, Свердловская область
Рождение ребёнка
24.11.1949

Дочь: Валентина

Отец ребёнка: Евдокимов Афанасий Петрович

г.Порт-Артур
Рождение ребёнка
11.01.1951

Сын: Евдокимов Владимир Афанасьевич

Отец ребёнка: Евдокимов Афанасий Петрович

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
16.01.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Евдокимов Афанасий Петрович

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
16.06.2007
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Причина смерти: Атеросклероз
Похороны
18.06.2007
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Восточное кладбище, участок 6Б
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