Евдокимова (Евдокимова) Парасковья Григорьевна
Место рождения
Дата рождения10.11.1925
Дата смерти16.06.2007
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1925
Отец: Евдокимов Григорий
Мать: Евдокимова Екатерина
Рождение ребёнка
24.11.1949
Дочь: Валентина
Отец ребёнка: Евдокимов Афанасий Петрович
г.Порт-Артур
Рождение ребёнка
11.01.1951
Сын: Евдокимов Владимир Афанасьевич
Отец ребёнка: Евдокимов Афанасий Петрович
Рождение ребёнка
16.01.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Евдокимов Афанасий Петрович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
16.06.2007
Причина смерти: Атеросклероз
Похороны
18.06.2007
Восточное кладбище, участок 6Б