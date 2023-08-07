Шунькин Алексей Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шунькин Алексей Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1909 г.р.

Дети

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Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.09.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шунькина Екатерина Николаевна

Рождение ребёнка
13.03.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шунькина Екатерина Николаевна

Рождение ребёнка
1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шунькина Екатерина Николаевна

Рождение ребёнка
1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шунькина Екатерина Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шунькина Екатерина Николаевна

Смерть
Неизвестно
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