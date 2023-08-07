Шунькин Алексей Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
?.09.1936
Рождение ребёнка
13.03.1942
Рождение ребёнка
1946
Рождение ребёнка
1948
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно