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--- Акулина Осипова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1796 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: --- Осип ???

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1824

Дочь: --- Устинья Сергиева

Отец ребёнка: --- Сергий Максимов

Рождение ребёнка
1833

Дочь: --- Анастасия Сергиева

Отец ребёнка: --- Сергий Максимов

Деревня Вишенки, Стрельнинская волость, Мещовский уезд, Калужская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: --- Сергий Максимов

Смерть
Неизвестно
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