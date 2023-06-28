--- Акулина Осипова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1797
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: --- Осип ???
Рождение ребёнка
1824
Дочь: --- Устинья Сергиева
Отец ребёнка: --- Сергий Максимов
Рождение ребёнка
1833
Дочь: --- Анастасия Сергиева
Отец ребёнка: --- Сергий Максимов
Деревня Вишенки, Стрельнинская волость, Мещовский уезд, Калужская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: --- Сергий Максимов
Смерть
Неизвестно