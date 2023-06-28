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--- Устинья Сергиева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

04.02.1882 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: --- Сергий Максимов

Мать: --- Акулина Осипова

Рождение ребёнка
1841

Дочь: --- Анастасия Никифорова

Отец ребёнка: --- Никифор Никитин

Деревня Вишенки, Стрельнинская волость, Мещовский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
1844

Сын: --- Василий Никифоров

Отец ребёнка: --- Никифор Никитин

Деревня Вишенки, Стрельнинская волость, Мещовский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
1847

Дочь: --- Агафья Никифорова

Отец ребёнка: --- Никифор Никитин

Деревня Вишенки, Стрельнинская волость, Мещовский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
1849

Сын: Летичев Алексей Никифоров

Отец ребёнка: --- Никифор Никитин

Деревня Вишенки, Стрельнинская волость, Мещовский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
1852

Сын: --- Василий Никифоров

Отец ребёнка: --- Никифор Никитин

Деревня Вишенки, Стрельнинская волость, Мещовский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
1856

Дочь: --- Екатерина Никифорова

Отец ребёнка: --- Никифор Никитин

Деревня Вишенки, Стрельнинская волость, Мещовский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
1861

Сын: Летичев Иван Никифоров

Отец ребёнка: --- Никифор Никитин

Деревня Вишенки, Стрельнинская волость, Мещовский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
1862

Сын: Летичев Егор Никифоров

Отец ребёнка: --- Никифор Никитин

Деревня Вишенки, Стрельнинская волость, Мещовский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
1863

Дочь: Летичева Татьяна Никифорова

Отец ребёнка: --- Никифор Никитин

Деревня Вишенки, Стрельнинская волость, Мещовский уезд, Калужская губерния
Смерть
04.02.1882 ст.
Деревня Вишенки, Стрельнинская волость, Мещовский уезд, Калужская губерния
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