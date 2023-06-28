--- Устинья Сергиева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
Дата смерти04.02.1882 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: --- Сергий Максимов
Мать: --- Акулина Осипова
Рождение ребёнка
1841
Дочь: --- Анастасия Никифорова
Отец ребёнка: --- Никифор Никитин
Деревня Вишенки, Стрельнинская волость, Мещовский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
1844
Отец ребёнка: --- Никифор Никитин
Деревня Вишенки, Стрельнинская волость, Мещовский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
1847
Дочь: --- Агафья Никифорова
Отец ребёнка: --- Никифор Никитин
Деревня Вишенки, Стрельнинская волость, Мещовский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
1849
Сын: Летичев Алексей Никифоров
Отец ребёнка: --- Никифор Никитин
Деревня Вишенки, Стрельнинская волость, Мещовский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
1852
Отец ребёнка: --- Никифор Никитин
Деревня Вишенки, Стрельнинская волость, Мещовский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
1856
Дочь: --- Екатерина Никифорова
Отец ребёнка: --- Никифор Никитин
Деревня Вишенки, Стрельнинская волость, Мещовский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
1861
Отец ребёнка: --- Никифор Никитин
Деревня Вишенки, Стрельнинская волость, Мещовский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
1862
Отец ребёнка: --- Никифор Никитин
Деревня Вишенки, Стрельнинская волость, Мещовский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Летичева Татьяна Никифорова
Отец ребёнка: --- Никифор Никитин
Деревня Вишенки, Стрельнинская волость, Мещовский уезд, Калужская губерния
Смерть
04.02.1882 ст.
Деревня Вишенки, Стрельнинская волость, Мещовский уезд, Калужская губерния