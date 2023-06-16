Шевелина Акилина Даниловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1760
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1780
Дочь: Сальникова Ирина Павловна
Отец ребёнка: Шевелин Павел Степанович
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 94 лист
Рождение ребёнка
Около 1787
Дочь: Пономарева Настасья Павловна
Отец ребёнка: Шевелин Павел Степанович
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 94 лист
Рождение ребёнка
Около 1791
Дочь: Шевелина Татьяна Павловна
Отец ребёнка: Шевелин Павел Степанович
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 94 лист
Рождение ребёнка
Около 1792
Отец ребёнка: Шевелин Павел Степанович
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 94 лист
Рождение ребёнка
Около 1793
Дочь: Шевелина Надежда Павловна
Отец ребёнка: Шевелин Павел Степанович
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 94 лист
Рождение ребёнка
Около 1794
Дочь: Шевелина Ксенья Павловна
Отец ребёнка: Шевелин Павел Степанович
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 94 лист
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 94 лист
Смерть
Неизвестно