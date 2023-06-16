Шевелина Акилина Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шевелина Акилина Даниловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1760

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1760

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1780

Дочь: Сальникова Ирина Павловна

Отец ребёнка: Шевелин Павел Степанович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 94 лист
Рождение ребёнка
Около 1787

Дочь: Пономарева Настасья Павловна

Отец ребёнка: Шевелин Павел Степанович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 94 лист
Рождение ребёнка
Около 1791

Дочь: Шевелина Татьяна Павловна

Отец ребёнка: Шевелин Павел Степанович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 94 лист
Рождение ребёнка
Около 1792

Сын: Шевелин Федор Павлович

Отец ребёнка: Шевелин Павел Степанович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 94 лист
Рождение ребёнка
Около 1793

Дочь: Шевелина Надежда Павловна

Отец ребёнка: Шевелин Павел Степанович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 94 лист
Рождение ребёнка
Около 1794

Дочь: Шевелина Ксенья Павловна

Отец ребёнка: Шевелин Павел Степанович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 94 лист
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шевелин Павел Степанович

Место жительства
Неизвестно
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 94 лист
Смерть
Неизвестно
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