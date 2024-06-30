Шагрова (Алпатова) Марина Валентиновна
Место рожденияРаздольное, Моздокский район, РСО-Алания
Дата рождения07.01.1975
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1975
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
25.07.1992
Моздок, Моздокский муниципальный район, Республика Северная Осетия-Алания
Рождение ребёнка
10.01.1993
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шагров Владимир Павлович
Рождение ребёнка
31.07.2000
Сын: Шагров Владимир Владимирович
Отец ребёнка: Шагров Владимир Павлович