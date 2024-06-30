Шагрова (Алпатова) Марина Валентиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шагрова (Алпатова) Марина Валентиновна

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Место рождения

Раздольное, Моздокский район, РСО-Алания

Дата рождения

07.01.1975

Пол

Женский

Отец

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Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

1966 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
2000 г.р.

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1975

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шагров Владимир Павлович

Бракосочетание
25.07.1992

Муж: Шагров Владимир Павлович

Моздок, Моздокский муниципальный район, Республика Северная Осетия-Алания
Рождение ребёнка
10.01.1993

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шагров Владимир Павлович

Рождение ребёнка
31.07.2000

Сын: Шагров Владимир Владимирович

Отец ребёнка: Шагров Владимир Павлович

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