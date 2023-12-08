Толстикова (Большакова) Елена (Евдокия) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Толстикова (Большакова) Елена (Евдокия)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Большаков Василий Иванович

Мать: Большакова Анастасия Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Толстиков Александр Степанович

Отец ребёнка: Толстиков Степан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лидия

Отец ребёнка: Толстиков Степан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галина

Отец ребёнка: Толстиков Степан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Каштанова Валентина

Отец ребёнка: Толстиков Степан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина

Отец ребёнка: Толстиков Степан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Толстиков Степан

Смерть
Неизвестно
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