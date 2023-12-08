Толстикова (Большакова) Елена (Евдокия)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1908
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Толстиков Александр Степанович
Отец ребёнка: Толстиков Степан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лидия
Отец ребёнка: Толстиков Степан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галина
Отец ребёнка: Толстиков Степан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Каштанова Валентина
Отец ребёнка: Толстиков Степан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина
Отец ребёнка: Толстиков Степан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Толстиков Степан
Смерть
Неизвестно