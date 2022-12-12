Ненюк (Бобрыш) Хавронья Евсеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ненюк (Бобрыш) Хавронья Евсеевна

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Место рождения

Темиргоевская, Курганинский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бобрыш Евсей

Мать: не указана

Темиргоевская, Курганинский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1905

Дочь: Ненюк Мария Антоновна

Отец ребёнка: Ненюк Антон Федорович

Рождение ребёнка
16.10.1908

Дочь: Ненюк Алла Антоновна

Отец ребёнка: Ненюк Антон Федорович

Рождение ребёнка
Около 1912

Сын: Ненюков Павел Антонович

Отец ребёнка: Ненюк Антон Федорович

Темиргоевская, Курганинский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Около 1916

Дочь: Ненюк Таисия Антоновна

Отец ребёнка: Ненюк Антон Федорович

Темиргоевская, Курганинский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
Неизвестно
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