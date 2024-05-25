Мельничук (Гнатюк) Евфимия Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мельничук (Гнатюк) Евфимия Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1821 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
05.10.1846 ст.

Муж: Мельничук (Мельник) Иван Филиппович

Сошанское, Вінницька область
ЦДIАК 127-1012-2350. Л. 727 об.
Рождение ребёнка
12.02.1856 ст.

Дочь: Мельничук Анна

Отец ребёнка: не указан

Сошанское, Вінницька область
Незаконнорожденная. ЦДIАК 127-1012-3007. Л. 498 об.
Смерть
Неизвестно

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