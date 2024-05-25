Мельничук (Гнатюк) Евфимия Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
05.10.1846 ст.
ЦДIАК 127-1012-2350. Л. 727 об.
Рождение ребёнка
12.02.1856 ст.
Дочь: Мельничук Анна
Отец ребёнка: не указан
Незаконнорожденная. ЦДIАК 127-1012-3007. Л. 498 об.
Смерть
Неизвестно