Зотова (Таракина) Прасковья
Место рождения
Дата рождения22.10.1833
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1833
Отец: Таракинъ Григорий
Мать: Таракина Агрофена
Бракосочетание
18.01.1854
Муж: Зотовъ Иванъ
Рождение ребёнка
28.09.1854
Сын: Зотовъ Григорий
Отец ребёнка: Зотовъ Иванъ
Рождение ребёнка
28.09.1856
Дочь: Фекла
Отец ребёнка: Зотовъ Иванъ
Рождение ребёнка
07.10.1857
Сын: Зотовъ Семенъ
Отец ребёнка: Зотовъ Иванъ
Рождение ребёнка
12.03.1859
Сын: Зотовъ Алексей
Отец ребёнка: Зотовъ Иванъ
Рождение ребёнка
27.05.1860
Дочь: Федосья
Отец ребёнка: Зотовъ Иванъ
Рождение ребёнка
02.04.1862
Дочь: Марья
Отец ребёнка: Зотовъ Иванъ
Рождение ребёнка
22.10.1863
Сын: Зотовъ Дмитрий
Отец ребёнка: Зотовъ Иванъ
Рождение ребёнка
05.01.1865
Сын: Зотовъ Иванъ
Отец ребёнка: Зотовъ Иванъ