Зотова (Таракина) Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зотова (Таракина) Прасковья

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Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

22.10.1833

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1833

Отец: Таракинъ Григорий

Мать: Таракина Агрофена

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
18.01.1854

Муж: Зотовъ Иванъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.09.1854

Сын: Зотовъ Григорий

Отец ребёнка: Зотовъ Иванъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.09.1856

Дочь: Фекла

Отец ребёнка: Зотовъ Иванъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.10.1857

Сын: Зотовъ Семенъ

Отец ребёнка: Зотовъ Иванъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.03.1859

Сын: Зотовъ Алексей

Отец ребёнка: Зотовъ Иванъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.05.1860

Дочь: Федосья

Отец ребёнка: Зотовъ Иванъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.04.1862

Дочь: Марья

Отец ребёнка: Зотовъ Иванъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.10.1863

Сын: Зотовъ Дмитрий

Отец ребёнка: Зотовъ Иванъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.01.1865

Сын: Зотовъ Иванъ

Отец ребёнка: Зотовъ Иванъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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