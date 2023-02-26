Шлыкова Екатерина Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1777
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1777
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.02.1796
Дочь: Агафия ст
Отец ребёнка: Шлыков Нестор Борисов
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1799
Отец ребёнка: Шлыков Нестор Борисов
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.02.1802
Дочь: Агафия Несторова
Отец ребёнка: Шлыков Нестор Борисов
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1811
Сын: Сергей Нестеров
Отец ребёнка: Шлыков Нестор Борисов
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно