Шлыкова Екатерина Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шлыкова Екатерина Яковлева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1777

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1777

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.02.1796

Дочь: Агафия ст

Отец ребёнка: Шлыков Нестор Борисов

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1799

Сын: Шлыков Роман Нестеров

Отец ребёнка: Шлыков Нестор Борисов

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.02.1802

Дочь: Агафия Несторова

Отец ребёнка: Шлыков Нестор Борисов

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1811

Сын: Сергей Нестеров

Отец ребёнка: Шлыков Нестор Борисов

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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