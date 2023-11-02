Каграманова-Шахназарова (Каграманова) Екатерина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.05.1909
Дата смерти09.08.1989
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1909
Отец: Каграманов Николай
Мать: Каграманова Санами
Рождение ребёнка
Между 30.05.1931 и 31.05.1931
Сын: Григорьян-Чтенц Леонард Левонович
Отец ребёнка: Чтенц Левон Арсенович
Рождение ребёнка
Около 09.11.1936
Дочь: Хачатурова Эсмеральда Арташесовна
Отец ребёнка: Шахназаров Арташес Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шахназаров Спартик Арташесович
Отец ребёнка: Шахназаров Арташес Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шахназаров Степан Арташесович
Отец ребёнка: Шахназаров Арташес Степанович
Смерть
09.08.1989