Каграманова-Шахназарова (Каграманова) Екатерина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каграманова-Шахназарова (Каграманова) Екатерина Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.05.1909

Дата смерти

09.08.1989

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1909

Отец: Каграманов Николай

Мать: Каграманова Санами

Рождение ребёнка
Между 30.05.1931 и 31.05.1931

Сын: Григорьян-Чтенц Леонард Левонович

Отец ребёнка: Чтенц Левон Арсенович

Рождение ребёнка
Около 09.11.1936

Дочь: Хачатурова Эсмеральда Арташесовна

Отец ребёнка: Шахназаров Арташес Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шахназаров Спартик Арташесович

Отец ребёнка: Шахназаров Арташес Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шахназаров Степан Арташесович

Отец ребёнка: Шахназаров Арташес Степанович

Смерть
09.08.1989
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