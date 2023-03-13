Недоспасова Афимья Кузмина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Недоспасова Афимья Кузмина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1745

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1767

Сын: Недоспасовъ Михаилъ

Отец ребёнка: Недоспасовъ Иванъ

Рождение ребёнка
1771

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: Недоспасовъ Иванъ

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Марья

Отец ребёнка: Недоспасовъ Иванъ

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1781

Сын: Недоспасовъ Пантелей

Отец ребёнка: Недоспасовъ Иванъ

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Недоспасовъ Иванъ

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