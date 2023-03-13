Недоспасова Афимья Кузмина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1745
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1767
Сын: Недоспасовъ Михаилъ
Отец ребёнка: Недоспасовъ Иванъ
Рождение ребёнка
1771
Дочь: Прасковья
Отец ребёнка: Недоспасовъ Иванъ
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Марья
Отец ребёнка: Недоспасовъ Иванъ
Рождение ребёнка
1781
Сын: Недоспасовъ Пантелей
Отец ребёнка: Недоспасовъ Иванъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Недоспасовъ Иванъ