Недоспасовъ Михаилъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНедоспасовъ Михаилъ

Недоспасовъ Михаилъ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1767

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: Недоспасовъ Иванъ

Мать: Недоспасова Афимья Кузмина

Рождение ребёнка
1788

Сын: Недоспасовъ Агафонъ

Мать ребёнка: Недоспасова Степанида

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1792

Дочь: Агрофена

Мать ребёнка: Недоспасова Степанида

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1794

Сын: Недоспасовъ Василий

Мать ребёнка: Недоспасова Степанида

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Недоспасова Степанида

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close