Недоспасовъ Михаилъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1767
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Отец: Недоспасовъ Иванъ
Рождение ребёнка
1788
Сын: Недоспасовъ Агафонъ
Мать ребёнка: Недоспасова Степанида
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Агрофена
Мать ребёнка: Недоспасова Степанида
Рождение ребёнка
1794
Сын: Недоспасовъ Василий
Мать ребёнка: Недоспасова Степанида
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Недоспасова Степанида