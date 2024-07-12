Вейсман Галина Николаевна 30.04.1914 — найти родственников по фамилии на Familio
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Вейсман Галина Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.04.1914

Дата смерти

15.11.1975

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1914

Отец: Вейсман Николай Васильевич

Мать: Коломийцева Клавдия Афанасьевна

Бракосочетание
29.03.1938

Муж: Лазаренко Виктор Кирилович

Керчь, Керчь, Республика Крым
Рождение ребёнка
21.07.1940

Сын: Лазаренко Игорь Викторович

Отец ребёнка: Лазаренко Виктор Кирилович

Находка, Находкинский, Приморский край
Рождение ребёнка
25.08.1941

Сын: Лазаренко Виктор Викторович

Отец ребёнка: Лазаренко Виктор Кирилович

Находка, Находкинский, Приморский край
Рождение ребёнка
03.04.1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лазаренко Виктор Кирилович

Рождение ребёнка
03.11.1945

Дочь: Лазаренко Елена Викторовна

Отец ребёнка: Лазаренко Виктор Кирилович

Находка, Находкинский, Приморский край
Смерть
15.11.1975
Одесса, Одеська область

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