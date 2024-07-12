Вейсман Галина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.04.1914
Дата смерти15.11.1975
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1914
Бракосочетание
29.03.1938
Керчь, Керчь, Республика Крым
Рождение ребёнка
21.07.1940
Сын: Лазаренко Игорь Викторович
Отец ребёнка: Лазаренко Виктор Кирилович
Рождение ребёнка
25.08.1941
Сын: Лазаренко Виктор Викторович
Отец ребёнка: Лазаренко Виктор Кирилович
Рождение ребёнка
03.04.1943
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лазаренко Виктор Кирилович
Рождение ребёнка
03.11.1945
Дочь: Лазаренко Елена Викторовна
Отец ребёнка: Лазаренко Виктор Кирилович
Смерть
15.11.1975
Одесса, Одеська область