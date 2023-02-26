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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1811

Дочь: Татьяна Григорьева

Отец ребёнка: Грудинин (грудинкин) Григорий Васильев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1813

Сын: Грудинин Василий Григорьев

Отец ребёнка: Грудинин (грудинкин) Григорий Васильев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1814

Сын: Грудинин (грудинкин) Даниил Григорьев

Отец ребёнка: Грудинин (грудинкин) Григорий Васильев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Стефанида Григорьева

Отец ребёнка: Грудинин (грудинкин) Григорий Васильев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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