Огорельцева (Обухова) Матрона Еремеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Огорельцева (Обухова) Матрона Еремеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1743

Дата смерти

После 1763

Пол

Женский

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1737

Сын: Огорельцев Иван Никитин

Отец ребёнка: Огорельцев Никита Яковлев

Рождение
1743

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1743

Сын: Огорельцев Иван Никитин

Отец ребёнка: Огорельцев Никита Яковлев

Рождение ребёнка
1753

Дочь: Дарья Никитина

Отец ребёнка: Огорельцев Никита Яковлев

Рождение ребёнка
1768

Сын: Огорельцев Савва Никитин

Отец ребёнка: Огорельцев Никита Яковлев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Огорельцев Никита Яковлев

Место жительства
Неизвестно
Седовская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1763
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