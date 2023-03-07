Огорельцева (Обухова) Матрона Еремеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1743
Дата смертиПосле 1763
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1737
Отец ребёнка: Огорельцев Никита Яковлев
Рождение
1743
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1743
Отец ребёнка: Огорельцев Никита Яковлев
Рождение ребёнка
1753
Дочь: Дарья Никитина
Отец ребёнка: Огорельцев Никита Яковлев
Рождение ребёнка
1768
Отец ребёнка: Огорельцев Никита Яковлев
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Седовская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1763