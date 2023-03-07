Ушмаева Авдотья Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1816
Дата смертиПосле 1857
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1816
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1839
Дочь: Марфа Емельянова
Отец ребёнка: Ушмаев (ушмав) Емельян Терентьев
Рождение ребёнка
Около 1844
Дочь: Агафья Емельянова
Отец ребёнка: Ушмаев (ушмав) Емельян Терентьев
Рождение ребёнка
Около 1851
Сын: Ушмаев (ушмав) Василий Емельянов
Отец ребёнка: Ушмаев (ушмав) Емельян Терентьев
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1857