Ушмаев (Ушмав) Емельян Терентьев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1814
Дата смертиПосле 1857
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1814
Отец: Ушмаев (ушмав) Терентий Матвеев
Мать: Ушмаева Оксинья
Рождение ребёнка
Около 1839
Дочь: Марфа Емельянова
Мать ребёнка: Ушмаева Авдотья Васильева
Рождение ребёнка
Около 1844
Дочь: Агафья Емельянова
Мать ребёнка: Ушмаева Авдотья Васильева
Рождение ребёнка
Около 1851
Сын: Ушмаев (ушмав) Василий Емельянов
Мать ребёнка: Ушмаева Авдотья Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1857