Ушмаев (Ушмав) Емельян Терентьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ушмаев (Ушмав) Емельян Терентьев

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Место рождения

Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Около 1814

Дата смерти

После 1857

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1814

Отец: Ушмаев (ушмав) Терентий Матвеев

Мать: Ушмаева Оксинья

Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1839

Дочь: Марфа Емельянова

Мать ребёнка: Ушмаева Авдотья Васильева

Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1844

Дочь: Агафья Емельянова

Мать ребёнка: Ушмаева Авдотья Васильева

Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1851

Сын: Ушмаев (ушмав) Василий Емельянов

Мать ребёнка: Ушмаева Авдотья Васильева

Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ушмаева Авдотья Васильева

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 1857
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