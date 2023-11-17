Калинин Панфил Ванифатьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
04.01.1875 ст.
Дочь: Агрипина Панфиловна
Мать ребёнка: Калинина Агапия Михайловна
Рождение ребёнка
21.09.1880 ст.
Сын: Калинин Дмитрий Панфилович
Мать ребёнка: Калинина Агапия Михайловна
Пешково, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно