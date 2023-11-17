Калинина Агапия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калинина Агапия Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.01.1875 ст.

Дочь: Агрипина Панфиловна

Отец ребёнка: Калинин Панфил Ванифатьевич

Рождение ребёнка
21.09.1880 ст.

Сын: Калинин Дмитрий Панфилович

Отец ребёнка: Калинин Панфил Ванифатьевич

Пешково, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калинин Панфил Ванифатьевич

Смерть
Неизвестно
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