Калинина Агапия Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
04.01.1875 ст.
Дочь: Агрипина Панфиловна
Отец ребёнка: Калинин Панфил Ванифатьевич
Рождение ребёнка
21.09.1880 ст.
Сын: Калинин Дмитрий Панфилович
Отец ребёнка: Калинин Панфил Ванифатьевич
Пешково, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно