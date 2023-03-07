Яворский Фёдор Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яворский Фёдор Андреевич

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Место рождения

Волковинцы, Хмельницька область

Дата рождения

Около 1880 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1888 г.р.

Дети

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Волковинцы, Хмельницька область
Бракосочетание
11.07.1904 ст.

Жена: Яворская Мария Фёдоровна

Волковинцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
28.05.1905 ст.

Сын: Яворский Николай Фёдорович

Мать ребёнка: Яворская Мария Фёдоровна

Волковинцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
01.10.1906 ст.

Сын: Яворский Василий Фёдорович

Мать ребёнка: Яворская Мария Фёдоровна

Волковинцы, Хмельницька область
Смерть
Неизвестно
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