Яворский Фёдор Андреевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1880 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1880 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
11.07.1904 ст.
Жена: Яворская Мария Фёдоровна
Рождение ребёнка
28.05.1905 ст.
Сын: Яворский Николай Фёдорович
Мать ребёнка: Яворская Мария Фёдоровна
Рождение ребёнка
01.10.1906 ст.
Сын: Яворский Василий Фёдорович
Мать ребёнка: Яворская Мария Фёдоровна
Смерть
Неизвестно