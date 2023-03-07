Яворская (Шандра) Мария Фёдоровна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1888 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1888 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
11.07.1904 ст.
Рождение ребёнка
28.05.1905 ст.
Сын: Яворский Николай Фёдорович
Отец ребёнка: Яворский Фёдор Андреевич
Рождение ребёнка
01.10.1906 ст.
Сын: Яворский Василий Фёдорович
Отец ребёнка: Яворский Фёдор Андреевич
Смерть
Неизвестно