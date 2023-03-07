Яворская (Шандра) Мария Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яворская (Шандра) Мария Фёдоровна

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Место рождения

Волковинцы, Хмельницька область

Дата рождения

Около 1888 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1880 г.р.

Дети

Добавил:

ES
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1888 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Волковинцы, Хмельницька область
Бракосочетание
11.07.1904 ст.

Муж: Яворский Фёдор Андреевич

Волковинцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
28.05.1905 ст.

Сын: Яворский Николай Фёдорович

Отец ребёнка: Яворский Фёдор Андреевич

Волковинцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
01.10.1906 ст.

Сын: Яворский Василий Фёдорович

Отец ребёнка: Яворский Фёдор Андреевич

Волковинцы, Хмельницька область
Смерть
Неизвестно
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