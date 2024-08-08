Макаров Николай Иванович Около 1811 — найти родственников по фамилии на Familio
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Макаров Николай Иванович

Место рождения

Ушмун, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

Около 1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1811

Отец: Макаров Иван Васильевич

Мать: Макарова Ульяна Никитична

Ушмун, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
В РС 1816 года - 5 лет. ГАЗК фонд 31, опись 1, д. 609 В РС 1834 года - 24 года. (В РС 1816 года - 5 лет). дер. Ушмунская ГАЗК 1-1(о)-17543, 17548. лл. 205 об.-206, лл. 208 об.-213. № 757.
Бракосочетание
До 1830

Жена: Макарова Ефимия Васильевна

Ушмун, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Около 1831

Дочь: Макарова Агафия Николаевна

Мать ребёнка: Макарова Ефимия Васильевна

Ушмун, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
В РС 1834 года - 3 года. дер. Ушмунская ГАЗК 1-1(о)-17543, 17548. лл. 205 об.-206, лл. 208 об.-213. № 757.
Рождение ребёнка
Около 1832

Сын: Макаров Тимофей Николаевич

Мать ребёнка: Макарова Ефимия Васильевна

Ушмун, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
В РС 1834 года - 1,5 года. дер. Ушмунская ГАЗК 1-1(о)-17543, 17548. лл. 205 об.-206, лл. 208 об.-213. № 757.
Смерть
Неизвестно

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