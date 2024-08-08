Макаров Николай Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1811
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Около 1811
Отец: Макаров Иван Васильевич
В РС 1816 года - 5 лет. ГАЗК фонд 31, опись 1, д. 609 В РС 1834 года - 24 года. (В РС 1816 года - 5 лет). дер. Ушмунская ГАЗК 1-1(о)-17543, 17548. лл. 205 об.-206, лл. 208 об.-213. № 757.
Бракосочетание
До 1830
Рождение ребёнка
Около 1831
Дочь: Макарова Агафия Николаевна
Мать ребёнка: Макарова Ефимия Васильевна
В РС 1834 года - 3 года. дер. Ушмунская ГАЗК 1-1(о)-17543, 17548. лл. 205 об.-206, лл. 208 об.-213. № 757.
Рождение ребёнка
Около 1832
Сын: Макаров Тимофей Николаевич
Мать ребёнка: Макарова Ефимия Васильевна
В РС 1834 года - 1,5 года. дер. Ушмунская ГАЗК 1-1(о)-17543, 17548. лл. 205 об.-206, лл. 208 об.-213. № 757.
Смерть
Неизвестно