Анна Игнатова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнна Игнатова

Анна Игнатова

avatar

Место рождения

д.Добаши

Дата рождения

1777

Дата смерти

01.02.1809

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1777 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Добаши
Бракосочетание
26.10.1802

Муж: Федосий Кодратов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Смерть
01.02.1809
Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close