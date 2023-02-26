Анна Игнатова
Место рожденияд.Добаши
Дата рождения1777
Дата смерти01.02.1809
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Добаши
Бракосочетание
26.10.1802
Муж: Федосий Кодратов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Смерть
01.02.1809
Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область