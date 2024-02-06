Афимья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афимья Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1757

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1732 г.р.

Мать

1732 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: Иван Пахомов

Мать: Прасковья Карпова

Смерть
Неизвестно
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