Цикунов Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цикунов Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.05.1919

Дата смерти

06.01.1994

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1915 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

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Место
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Рождение
09.05.1919

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Штуль (Соколова) Ольга

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Штуль (Соколова) Ольга

Смерть
06.01.1994
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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