Цикунов Николай
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.05.1919
Дата смерти06.01.1994
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1919
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Штуль (Соколова) Ольга
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Штуль (Соколова) Ольга
Смерть
06.01.1994
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно