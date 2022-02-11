Шашков Григорий Иаковлевич ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шашков Григорий Иаковлевич ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Радина Зинаида Григорьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шевелёва Мария Григорьевна

Мать ребёнка: Шашкова Незнаю

Каскелен, Алма-Атинская область, Каскеленский район
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Туринцева Матрёна Григорьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шашкова Любовь Григорьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шашкова Александра Григорьевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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