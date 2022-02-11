Шашков Григорий Иаковлевич ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Радина Зинаида Григорьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шевелёва Мария Григорьевна
Мать ребёнка: Шашкова Незнаю
Каскелен, Алма-Атинская область, Каскеленский район
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Туринцева Матрёна Григорьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шашкова Любовь Григорьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шашкова Александра Григорьевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно