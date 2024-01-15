(Неизвестно) Антонина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Неизвестно) Антонина Ивановна

(Неизвестно) Антонина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Соболев Алексей Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Соболев Алексей Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соболев Алексей Петрович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.