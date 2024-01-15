Соболев Алексей Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соболев Алексей Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

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Жена

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Соболев Петр

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Неизвестно) Антонина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Неизвестно) Антонина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Неизвестно) Антонина Ивановна

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно

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