Нечаева (Аксенова) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нечаева (Аксенова) Анна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.11.1980

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1980

Отец: Аксенов Владимир Алексеевич

Мать: Левшина Тамара Юрьевна

Рождение ребёнка
17.04.2004

Сын: Нечаев Сергей Владимирович

Отец ребёнка: Нечаев Владимир Витальевич

Рождение ребёнка
12.07.2010

Сын: Нечаев Владимир Владимирович

Отец ребёнка: Нечаев Владимир Витальевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нечаева Кира Владимировна

Отец ребёнка: Нечаев Владимир Витальевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нечаев Владимир Витальевич

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