Горемыкина (Евсикова) Ульяна Леонтьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горемыкина (Евсикова) Ульяна Леонтьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1839

Отец: Евсиков Иосиф Николаевич

Мать: не указана

Бракосочетание
30.01.1857

Муж: Горемыкин Филимон Герасимович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
18.07.1859

Дочь: Горемыкина Мария Филимоновна

Отец ребёнка: Горемыкин Филимон Герасимович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
17.11.1862

Сын: Горемыкин Яков Филимонович

Отец ребёнка: Горемыкин Филимон Герасимович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
29.04.1864

Дочь: Горемыкина Ирина Филимоновна

Отец ребёнка: Горемыкин Филимон Герасимович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
16.06.1866

Сын: Горемыкин Иван Филимонович

Отец ребёнка: Горемыкин Филимон Герасимович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
29.07.1872

Дочь: Горемыкина Евдокия Филимоновна

Отец ребёнка: Горемыкин Филимон Герасимович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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