Горемыкина (Евсикова) Ульяна Леонтьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1839
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1839
Отец: Евсиков Иосиф Николаевич
Бракосочетание
30.01.1857
Рождение ребёнка
18.07.1859
Дочь: Горемыкина Мария Филимоновна
Отец ребёнка: Горемыкин Филимон Герасимович
Рождение ребёнка
17.11.1862
Сын: Горемыкин Яков Филимонович
Отец ребёнка: Горемыкин Филимон Герасимович
Рождение ребёнка
29.04.1864
Дочь: Горемыкина Ирина Филимоновна
Отец ребёнка: Горемыкин Филимон Герасимович
Рождение ребёнка
16.06.1866
Сын: Горемыкин Иван Филимонович
Отец ребёнка: Горемыкин Филимон Герасимович
Рождение ребёнка
29.07.1872
Дочь: Горемыкина Евдокия Филимоновна
Отец ребёнка: Горемыкин Филимон Герасимович
Смерть
Неизвестно